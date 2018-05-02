В США найден мертвым 28-летний биохакер. Он пропагандировал экспериментальные методы лечения

В Вашингтоне найден мертвым 28-летний биохакер Аарон Трейвик — глава компании Ascendance Biomedical, пропагандировавший экспериментальные методы лечения. В частности, он предлагал использовать медицинские препараты, которые не прошли испытаний и не получили одобрения контролирующих органов.

Тело Трейвика обнаружили в спа в . Причина его смерти пока не установлена. В полиции сообщили, что не располагают свидетельствами, которые могли бы указывать на убийство.