В США найден мертвым 28-летний биохакер. Он пропагандировал экспериментальные методы лечения
В Вашингтоне найден мертвым 28-летний биохакер Аарон Трейвик — глава компании Ascendance Biomedical, пропагандировавший экспериментальные методы лечения. В частности, он предлагал использовать медицинские препараты, которые не прошли испытаний и не получили одобрения контролирующих органов.
Тело Трейвика обнаружили в спа в камере сенсорной депривации. Причина его смерти пока не установлена. В полиции сообщили, что не располагают свидетельствами, которые могли бы указывать на убийство.
«Хотя многие из тех, кто работает в области биохакинга, не соглашались с его методами, никто не сомневался в его намерениях. Он стремился к революции в биомедицине», — сказал другой сотрудник Ascendance Biomedical Тристан Робертс (англ. яз.).