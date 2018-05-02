Александр Жуков уйдет с поста президента Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков решил не переизбираться на новый срок. Жуков, который также является вице-спикером Госдумы, объяснил такое решение своей занятостью в парламенте.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе, — сказал Жуков. — У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все „за“ и „против“, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР».

Выборы президента Олимпийского комитета России назначены на 29 мая. Кандидаты могут выдвигаться до 14 мая. По неподтвержденной информации, на пост главы организации будет претендовать первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Александр Жуков руководил Олимпийским комитетом России с 2010 года.

В 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Сборная команда была дисквалифицирована из-за обвинений в систематическом применении допинга в российском спорте.

Российские чиновники признают отдельные нарушения антидопинговых правил, но отвергают обвинения в том, что в России была создана поддержанная государством система применения запрещенных препаратов.