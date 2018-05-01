Viber объявил о восстановлении работы в России

Работа Viber в России восстановлена благодаря усилиям наших инженеров и пользователей. Несмотря на проблемы с подключением к сети интернет в России, наши пользователи вновь могут свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким.

«Работа была прервана из-за решения российских властей о блокировке конкретного мессенджера. Когда операторы начали блокировку, они заблокировали сервера нескольких интернет-провайдеров, что повлияло и на нашу работу», — заявили в компании.

Проблемы в работе Viber в России начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. В попытках заблокировать мессенджер Роскомнадзор ограничил доступ к облачному сервису Amazon, который использует и Viber.

Неполадки касались, в частности, совершения звонков и отправки фотографий.

Viber — второй по популярности мессенджер в России после WhatsApp, его охват — более 20 миллионов пользователей. Как и WhatsApp, он не внесен в реестр организаторов распространения информации, в который в 2017 году принудительно включили Telegram.