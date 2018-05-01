Viber объявил о восстановлении работы в России

Viber
14:58, 1 мая 2018
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Мессенджер Viber объявил о полном восстановлении работы в России.

«Работа была прервана из-за решения российских властей о блокировке конкретного мессенджера. Когда операторы начали блокировку, они заблокировали сервера нескольких интернет-провайдеров, что повлияло и на нашу работу», — заявили в компании.

Viber
Проблемы в работе Viber в России начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. В попытках заблокировать мессенджер Роскомнадзор ограничил доступ к облачному сервису Amazon, который использует и Viber.
Неполадки касались, в частности, совершения звонков и отправки фотографий.
Viber — второй по популярности мессенджер в России после WhatsApp, его охват — более 20 миллионов пользователей. Как и WhatsApp, он не внесен в реестр организаторов распространения информации, в который в 2017 году принудительно включили Telegram.

Кто пострадал от блокировки Telegram

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