В Петербурге на первомайской демонстрации задержали активистов, которые несли флаги Украины и западных стран
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали около 10 человек активистов, у которых были с собой флаги Украины и западных стран.
В сообществе «Демократический Петербург» сообщили, что у задержанных были флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.
Также в ходе демонстрации была задержана активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами Владимира Путина, а также активист Алексей Назаров с радужным флагом.
На Первомае в Петербурге двое задержанных: Алексея Назарова задержали за радужный флаг, а меня за портрет Путина в колонне Партии Мёртвых. pic.twitter.com/3XMH1Ne6fa— Varya Zloy (@BukvaCe) May 1, 2018
Вместе с Варварой Михайловой и ЛГБТ-активистом Алексеем Назаровым в Петербурге 12 задержанных.
Петербург за свободный интернет Опубликовано Andrey Pivovarov 1 мая 2018 г.