В Петербурге на первомайской демонстрации задержали активистов, которые несли флаги Украины и западных стран

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали около 10 человек активистов, у которых были с собой флаги Украины и западных стран.

В сообществе «Демократический Петербург» сообщили, что у задержанных были флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.

Также в ходе демонстрации была задержана активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами Владимира Путина, а также активист Алексей Назаров с радужным флагом.