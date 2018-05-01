В Петербурге на первомайской демонстрации задержали активистов, которые несли флаги Украины и западных стран

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10:12, 1 мая 2018
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В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали около 10 человек активистов, у которых были с собой флаги Украины и западных стран.

В сообществе «Демократический Петербург» сообщили, что у задержанных были флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.

Также в ходе демонстрации была задержана активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами Владимира Путина, а также активист Алексей Назаров с радужным флагом.

Вместе с Варварой Михайловой и ЛГБТ-активистом Алексеем Назаровым в Петербурге 12 задержанных.

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Помимо первомайской демонстрации в Петербурге 1 мая проходит акция в поддержку мессенджера Telegram. По оценке «Фонтанки», на акцию пришло менее тысячи человек.
‪Петербург за свободный интернет ‬
Опубликовано Andrey Pivovarov 1 мая 2018 г.

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