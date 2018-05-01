Парламент Армении отказался назначить Никола Пашиняна премьер-министром

Обсуждение кандидатуры Пашиняна продолжалось весь день 1 мая. В ожидании выборов премьер-министра в центре Еревана собрались тысячи протестующих.

Против его кандидатуры проголосовали депутаты от Республиканской партии, имеющей большинство в парламенте.

Никол Пашинян был единственный кандидатом на должность премьер-министра Армении. Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, не стала назначать своего кандидата.

Пашинян возглавил протесты против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который последние десять лет был президентом Армении. После многотысячных выступлений в Ереване и других городах Саргсян ушел в отставку.