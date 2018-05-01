Лидер армянской оппозиции призвал заблокировать дороги и аэропорт Еревана
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги, а также аэропорт Еревана. Это произошло сразу после того, как парламент Армении проголосовал против его кандидатуры на пост премьер-министра.
Сразу после голосования Пашинян отправился к протестующим на улице, где его ожидали несколько десятков тысяч человек.
«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — заявил Пашинян на улице. Он подчеркнул, что это будет мирный протест и распустил сегодняшний митинг.
1 мая парламент Армении должен был избрать премьер-министра. Единственным кандидатом на этот пост был лидер фракции «Елк» Никол Пашинян. Он не смог убедить парламент проголосовать за свою кандидатуру — правящая Республиканская партия, у которой большинство в парламенте, высказалась против Пашиняна.
Политический кризис в Армении продолжается с начала апреля. Первоначально парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом. Решение парламента привело к уличным протестам, после чего Саргсян отказался от должности и ушел с поста руководителя Республиканской партии.