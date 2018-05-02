Сторонники оппозиции перекрыли улицы в городах Армении. В Ереване почти полностью прекращено движение

Panarmenian
06:24, 2 мая 2018
Надежный источник

В Ереване и других городах Армении тысячи участников оппозиционных акций перекрыли улицы.

Корреспондент агентства «Интерфакс» сообщает, что в Ереване почти полностью прекращено автомобильное движение, нарушена работа метро. Заблокированы трассы, ведущие в город. В частности, перекрыта дорога в аэропорт.

Заблокированы входы в некоторые государственные ведомства — в частности, в министерства юстиции, культуры и образования.

Массовые акции протеста продолжаются в Армении более двух недель. Демонстрантам удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.
1 мая парламент Армении должен был избрать нового главу правительства. На этот пост претендовал один кандидат — лидер оппозиции Никол Пашинян. Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, отказалась поддержать его кандидатуру.
После заседания парламента Пашинян объявил о начале всеобщей забастовки и призвал к «тотальным действиям гражданского неповиновения».

Протесты в Армении

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