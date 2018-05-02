Сторонники оппозиции перекрыли улицы в городах Армении. В Ереване почти полностью прекращено движение
В Ереване и других городах Армении тысячи участников оппозиционных акций перекрыли улицы.
Протестующие перекрыли центральные улицы и международные дороги в Ереване https://t.co/2fuZC2M4Ln pic.twitter.com/IFbqg6Krvb— РИА Новости (@rianru) May 2, 2018
Корреспондент агентства «Интерфакс» сообщает, что в Ереване почти полностью прекращено автомобильное движение, нарушена работа метро. Заблокированы трассы, ведущие в город. В частности, перекрыта дорога в аэропорт.
Демонстранты в Ереване перекрывают центральные улицы, мосты и междугородние дорогиhttps://t.co/48IH9vPdwB pic.twitter.com/s2mpzEfGf4— #говоритмосква (@govoritmsk) May 2, 2018
Заблокированы входы в некоторые государственные ведомства — в частности, в министерства юстиции, культуры и образования.
Массовые акции протеста продолжаются в Армении более двух недель. Демонстрантам удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.
1 мая парламент Армении должен был избрать нового главу правительства. На этот пост претендовал один кандидат — лидер оппозиции Никол Пашинян. Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, отказалась поддержать его кандидатуру.
После заседания парламента Пашинян объявил о начале всеобщей забастовки и призвал к «тотальным действиям гражданского неповиновения».