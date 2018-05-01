Эшли Джадд подала в суд на Харви Вайнштейна

Актриса Эшли Джадд подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в нанесении ущерба ее карьере в качестве мести за отвергнутые домогательства.

В частности, утверждается в иске, в 1998 году Вайнштейн убедил Питера Джексона не приглашать Джадд в трилогию «Властелин колец», заявив, что у Miramax был «кошмарный» опыт работы с ней. В результате он «уничтожил ее шанс поработать в том, что стало многомиллиардной франшизой, выигравшей 17 „Оскаров“».

«Жалкая правда заключается в том, что Вайнштейн мстил мисс Джадд за то, что она отвергла его интимные предложения годом ранее, когда он зажал ее в номере отеля под предлогом обсуждения работы», — сказано в иске.

Представители Вайнштейна отвергли эти обвинения, указав, что после описываемых в иске событий Джадд сыграла «не в одном, а в двух его фильмах — „Фриде“ и „Переправе“».