Эшли Джадд подала в суд на Харви Вайнштейна

Deadline
12:22, 1 мая 2018
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Актриса Эшли Джадд подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в нанесении ущерба ее карьере в качестве мести за отвергнутые домогательства.

В частности, утверждается в иске, в 1998 году Вайнштейн убедил Питера Джексона не приглашать Джадд в трилогию «Властелин колец», заявив, что у Miramax был «кошмарный» опыт работы с ней. В результате он «уничтожил ее шанс поработать в том, что стало многомиллиардной франшизой, выигравшей 17 „Оскаров“».

«Жалкая правда заключается в том, что Вайнштейн мстил мисс Джадд за то, что она отвергла его интимные предложения годом ранее, когда он зажал ее в номере отеля под предлогом обсуждения работы», — сказано в иске.

Представители Вайнштейна отвергли эти обвинения, указав, что после описываемых в иске событий Джадд сыграла «не в одном, а в двух его фильмах — „Фриде“ и „Переправе“».

Ранее на Харви Вайнштейна и его компанию уже подавали в суд из-за домогательств. В 2017 году в суд обратились шесть женщин, обвинивших продюсера в домогательствах на встречах, организованных как собеседования о работе. В апреле разбирательство было приостановлено из-за процедуры банкротства The Weinstein Company. Истицы требуют возобновления суда.
Ряд актеров, работавших с компанией Вайнштейнов, 30 апреля выступили против продажи компании на аукционе, поскольку рассчитывают на выплаты от своих проектов. Среди них — Дженнифер Лоуренс, Брэд Питт, Мерил Стрип, Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо.
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