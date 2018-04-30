США поставили на Украину противотанковые комплексы Javelin

Американские противотанковые комплексы Javelin прибыли на Украину. Об этом написал в своем фейсбуке президент Украины Петр Порошенко.

В марте Госдепартамент США одобрил поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Поставка Javelin, как пояснили в Пентагоне, не повлияет на «базовый военный баланс» в регионе. Предполагалось, что США обеспечат доставку комплексов Javelin и обучат украинских военных.

Украина на протяжении последних лет добивалась от США поставки противотанковых комплексов — в том числе для использования в конфликте в Донбассе, где у пророссийских сепаратистов есть бронетехника.

Власти США формально разрешили поставку на Украину летального оружия еще в 2014 году, но первые такие вооружения были переданы украинской армии лишь после того, как пост президента Соединенных Штатов занял Дональд Трамп.