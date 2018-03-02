США одобрили поставку противотанковых комплексов Javelin на Украину

Государственный департамент США одобрил возможную поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Соответствующее уведомление было направлено в американский Сенат.

В рамках договора на Украину предложено отправить 210 ракет и 37 пусковых комплексов (в том числе два для разбора на запчасти). США также предоставят возможности для обучения и перевозки комплексов Javelin.

Профильное агентство Пентагона отметило, что поставка Javelin не повлияет на «базовый военный баланс» в регионе.