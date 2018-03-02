США одобрили поставку противотанковых комплексов Javelin на Украину

Агентство по оборонному сотрудничеству США
06:00, 2 марта 2018
Надежный источник

Государственный департамент США одобрил возможную поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Соответствующее уведомление было направлено в американский Сенат.

В рамках договора на Украину предложено отправить 210 ракет и 37 пусковых комплексов (в том числе два для разбора на запчасти). США также предоставят возможности для обучения и перевозки комплексов Javelin.

Профильное агентство Пентагона отметило, что поставка Javelin не повлияет на «базовый военный баланс» в регионе.

Предложенная закупка окажет содействие внешней политике и национальной безопасности США, улучшив ситуацию с безопасностью на Украине. Системы Javelin помогут Украине выстроить долгосрочную оборону своего суверенитета и территориальной целостности в соответствии с необходимыми требованиями (англ. яз.).

Агентство по оборонному сотрудничеству США
Украина на протяжении последних лет добивалась от США поставки противотанковых комплексов — в том числе для использования в конфликте в Донбассе, где у пророссийских сепаратистов есть бронетехника.
Закон о поставке летальных вооружений на Украину был принят в США в 2014 году, но начал применяться только при президенте Дональде Трампе. В конце 2017 года США одобрили поставку на Украину снайперских винтовок.
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