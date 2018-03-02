США одобрили поставку противотанковых комплексов Javelin на Украину
Государственный департамент США одобрил возможную поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Соответствующее уведомление было направлено в американский Сенат.
В рамках договора на Украину предложено отправить 210 ракет и 37 пусковых комплексов (в том числе два для разбора на запчасти). США также предоставят возможности для обучения и перевозки комплексов Javelin.
Профильное агентство Пентагона отметило, что поставка Javelin не повлияет на «базовый военный баланс» в регионе.
Предложенная закупка окажет содействие внешней политике и национальной безопасности США, улучшив ситуацию с безопасностью на Украине. Системы Javelin помогут Украине выстроить долгосрочную оборону своего суверенитета и территориальной целостности в соответствии с необходимыми требованиями (англ. яз.).