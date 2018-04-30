Северная Корея отказалась от собственного часового пояса

Власти КНДР приняли решение перейти в один часовой пояс с Южной Кореей, отказавшись от собственной часовой зоны. Перевод стрелок, объявило северокорейское агентство ЦТАК, будет проведен 5 мая.

Соответствующий законопроект принял президиум Верховного народного собрания — высшего законодательного органа КНДР.

Решение о переходе в одну часовую зону с Южной Кореей, сообщило ЦТАК, было принято по итогам встречи 27 апреля лидера КНДР Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Северокорейское агентство объявило, что Ким Чен Ын принял решение о переводе часов после того, как «был опечален», увидев в помещении, где проходил саммит, двое часов с разным временем в Пхеньяне и Сеуле. «Он предложил унифицировать время на севере и юге перед тем, как делать что-либо еще», — цитирует сообщение ЦТАК южнокорейское агентство «Ренхап».