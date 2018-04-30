Северная Корея отказалась от собственного часового пояса

Yonhap
07:40, 30 апреля 2018
Надежный источник

Власти КНДР приняли решение перейти в один часовой пояс с Южной Кореей, отказавшись от собственной часовой зоны. Перевод стрелок, объявило северокорейское агентство ЦТАК, будет проведен 5 мая.

Соответствующий законопроект принял президиум Верховного народного собрания — высшего законодательного органа КНДР.

Решение о переходе в одну часовую зону с Южной Кореей, сообщило ЦТАК, было принято по итогам встречи 27 апреля лидера КНДР Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Северокорейское агентство объявило, что Ким Чен Ын принял решение о переводе часов после того, как «был опечален», увидев в помещении, где проходил саммит, двое часов с разным временем в Пхеньяне и Сеуле. «Он предложил унифицировать время на севере и юге перед тем, как делать что-либо еще», — цитирует сообщение ЦТАК южнокорейское агентство «Ренхап».

Переход в одну часовую зону, заявил Ким Чен Ын, станет «первым практическим шагом на пути к национальному примирению и единству» (англ.яз.).

Yonhap
Северная Корея в августе 2015 года установила собственную часовую зону — время по Гринвичу плюс 8 часов 30 минут. До этого КНДР находилась в одном часовом поясе с Южной Корей и Японией — Гринвич плюс 9 часов. Переход в другую часовую зону, объявили тогда власти Северной Кореи, позволит «избавиться от наследия японского колониализма».
Встреча лидеров Северной и Южной Корей прошла 27 апреля в южнокорейском пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын, таким образом, стал первым в истории лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи. По итогам саммита было объявлено, что страны «решили прекратить враждебные действия друг против друга».

Саммит КНДР и Южной Кореи

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Самая большая фигня происходит, когда вы начинаете кого-то спасать». Боремся с чувством вины
48 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы