Никол Пашинян, возглавивший протесты в Армении, выдвинут на пост премьер-министра
Глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян, который возглавлял протесты против Сержа Саргсяна, официально выдвинут на пост премьер-министра. Такое решение, сообщил 30 апреля член «Елк» Эдмон Марукян, было принято на заседании фракции.
Ранее о намерении поддержать кандидатуру Пашиняна на выборах премьер-министра, назначенных в парламенте Армении на 1 мая, объявила входившая в правящую коалицию партия «Дашнакцутюн», у которой семь мест в парламенте.
Сам Пашинян выразил надежду на то, что за него проголосуют и некоторые депутаты от Республиканской партии Армении, занимающей большинство мест в парламенте.
Республиканская партия своего кандидата на пост премьер-министра решила не выдвигать.
Никол Пашинян в середине апреля возглавил акции протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, занимавшего 10 лет пост президента Армении. Кандидатуру Саргсяна на пост главы правительства выдвинула правящая Республиканская партия. Армения во время нахождения Саргсяна у власти провела конституционную реформу, в результате которой полномочия премьер-министра были значительно расширены.
Парламент 17 апреля проголосовал за кандидатуру Саргсяна, однако спустя несколько дней он подал в отставку с поста премьер-министра на фоне продолжавшихся в Ереване и других частях страны акций протеста. Позже Саргсян ушел и с поста лидера Республиканской партии.
Для избрания кандидату на пост премьер-министра Армении необходимо набрать 53 голоса депутатов. Без поддержки депутатов от Республиканской партии (58 мест в парламенте из 105) у кандидата от оппозиции при голосовании по этой системе шансов на победу нет.