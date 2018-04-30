Никол Пашинян, возглавивший протесты в Армении, выдвинут на пост премьер-министра

Интерфакс
06:29, 30 апреля 2018
Надежный источник

Глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян, который возглавлял протесты против Сержа Саргсяна, официально выдвинут на пост премьер-министра. Такое решение, сообщил 30 апреля член «Елк» Эдмон Марукян, было принято на заседании фракции.

Ранее о намерении поддержать кандидатуру Пашиняна на выборах премьер-министра, назначенных в парламенте Армении на 1 мая, объявила входившая в правящую коалицию партия «Дашнакцутюн», у которой семь мест в парламенте.

Сам Пашинян выразил надежду на то, что за него проголосуют и некоторые депутаты от Республиканской партии Армении, занимающей большинство мест в парламенте.

Республиканская партия своего кандидата на пост премьер-министра решила не выдвигать.

Никол Пашинян в середине апреля возглавил акции протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, занимавшего 10 лет пост президента Армении. Кандидатуру Саргсяна на пост главы правительства выдвинула правящая Республиканская партия. Армения во время нахождения Саргсяна у власти провела конституционную реформу, в результате которой полномочия премьер-министра были значительно расширены.
Парламент 17 апреля проголосовал за кандидатуру Саргсяна, однако спустя несколько дней он подал в отставку с поста премьер-министра на фоне продолжавшихся в Ереване и других частях страны акций протеста. Позже Саргсян ушел и с поста лидера Республиканской партии.
Для избрания кандидату на пост премьер-министра Армении необходимо набрать 53 голоса депутатов. Без поддержки депутатов от Республиканской партии (58 мест в парламенте из 105) у кандидата от оппозиции при голосовании по этой системе шансов на победу нет.

Акции протеста в Армении против бывшего президента Сержа Саргсяна

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Самая большая фигня происходит, когда вы начинаете кого-то спасать». Боремся с чувством вины
48 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы