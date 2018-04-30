Никол Пашинян, возглавивший протесты в Армении, выдвинут на пост премьер-министра

Глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян, который возглавлял протесты против Сержа Саргсяна, официально выдвинут на пост премьер-министра. Такое решение, сообщил 30 апреля член «Елк» Эдмон Марукян, было принято на заседании фракции.

Ранее о намерении поддержать кандидатуру Пашиняна на выборах премьер-министра, назначенных в парламенте Армении на 1 мая, объявила входившая в правящую коалицию партия «Дашнакцутюн», у которой семь мест в парламенте.

Сам Пашинян выразил надежду на то, что за него проголосуют и некоторые депутаты от Республиканской партии Армении, занимающей большинство мест в парламенте.

Республиканская партия своего кандидата на пост премьер-министра решила не выдвигать.