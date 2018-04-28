Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьер-министра

Республиканская партия Армении, которая имеет большинство в парламенте, не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра. Об этом заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

«Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. <…> Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение», — заявил он.