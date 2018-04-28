Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьер-министра
Республиканская партия Армении, которая имеет большинство в парламенте, не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра. Об этом заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
«Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. <…> Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение», — заявил он.
По его словам, Республиканская партия обсудит всех кандидатов, которые будут выдвинуты до 1 мая.
Лидер Республиканской партии Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении, в апреле был избран премьер-министром парламентом страны. На фоне массовых протестов он ушел в отставку.
На избрание новым премьер-министром Армении претендует лидер протестующих, руководитель партии «Елк» Никол Пашинян. По его словам, в случае назначения главой правительства другого человека протесты в стране только усилятся.
Ранее Армения была президентской республикой, однако после конституционной реформы, проведенной в 2015 году, власть сконцентрирована в руках премьер-министра, назначенного парламентом.