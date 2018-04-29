The Sunday Times сообщила о вмешательстве российских ботов в британские выборы. Посольство России назвало статью несерьезной

Обновление. Посольство России в Великобритании назвало выводы расследования The Sunday Times несерьезными, обратив внимание, что статья опубликована перед выборами в местные советы, которые пройдут в Великобритании 3 мая.

Российские боты в твиттере пытались помочь Лейбористской партии и ее лидеру Джереми Корбину выиграть парламентские выборы в Великобритании в 2017 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела британская газета The Sunday Times совместно с университетом в городе Суонси.

По данным издания, в последние недели перед выборами твиты в поддержку Лейбористской партии публиковались с примерно 6500 русскоязычных аккаунтов, многие из которые были ботами и содержали в никнеймах женские имена. В девяти из десяти сообщений при этом была критика в адрес Консервативной партии.

Сотрудники университета Суонси, работавшие над исследованием, сообщили, что выявленные аккаунты могут быть лишь частью российской кампании по поддержке лейбористов. Они призвали администрацию Twitter расследовать факты вмешательства в британские выборы.

В Лейбористской партии заявили, что не знали о деятельности русскоязычных ботов. При этом The Sunday Times отмечает, что уровень поддержки лейбористов во время предвыборной кампании вырос на 15%, а лидера партии Джереми Корбина недавно раскритиковали за то, что он отказался возложить вину за отравление Скрипалей на российские власти и призвал к диалогу с Москвой.