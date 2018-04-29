Сбой в работе Telegram произошел из-за отключения электричества в Нидерландах
Обновление. Администрация Telegram написала, что подача электричества возобновилась, и мессенджер постепенно восстанавливает работу.
Проблемы в работе Telegram возникли из-за массового отключения электричества в районе Амстердама, сообщила администрация мессенджера в твиттере.
Как сообщается, сбой затронул пользователей в России, странах СНГ, Западной Европе и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.
Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что у пользователей из Европы могут возникнуть проблемы с подключением к мессенджеру. Он объяснил это массовым перегревом одной из групп серверов.