Сбой в работе Telegram произошел из-за отключения электричества в Нидерландах

Telegram
08:09, 29 апреля 2018
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Обновление. Администрация Telegram написала, что подача электричества возобновилась, и мессенджер постепенно восстанавливает работу.

Проблемы в работе Telegram возникли из-за массового отключения электричества в районе Амстердама, сообщила администрация мессенджера в твиттере.

Как сообщается, сбой затронул пользователей в России, странах СНГ, Западной Европе и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщил, что у пользователей из Европы могут возникнуть проблемы с подключением к мессенджеру. Он объяснил это массовым перегревом одной из групп серверов.
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