Павел Дуров предупредил о сбоях в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что у пользователей из Европы могут быть проблемы с подключением к мессенджеру из-за перегрева серверов.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) April 28, 2018

По данным сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе крупных интернет-сервисов, сбой в Telegram был зафиксирован 29 апреля в 03:34 по Москве. Однако жалобы на работу мессенджера продолжали поступать и утром. Пользователи фиксируют сбои в России, Белоруссии, Украине, Франции, Италии и других странах.