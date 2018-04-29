Павел Дуров предупредил о сбоях в работе Telegram

Павел Дуров
05:25, 29 апреля 2018
Надежный источник

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил, что у пользователей из Европы могут быть проблемы с подключением к мессенджеру из-за перегрева серверов.

Массовый перегрев одной из групп серверов может в следующие несколько часов вызвать проблемы с подключением у пользователей из Европы. Приносим извинения за неудобства — проблема решается.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе крупных интернет-сервисов, сбой в Telegram был зафиксирован 29 апреля в 03:34 по Москве. Однако жалобы на работу мессенджера продолжали поступать и утром. Пользователи фиксируют сбои в России, Белоруссии, Украине, Франции, Италии и других странах.

Роскомнадзор с 16 апреля блокирует Telegram в России. В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство также заблокировало миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров Amazon и Google, из-за чего начались сбои в работе сторонних сайтов и серверов. При этом Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.
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