Сибирский центр МЧС опубликовал письмо арестованного начальника пожарного караула из Кемерово. И через несколько часов удалил

Ведомости
13:35, 28 апреля 2018
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Сибирский региональный центр МЧС утром 28 апреля опубликовал выдержки из письма Сергея Генина, начальника пожарного караула из Кемерово, арестованного по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Публикация сопровождалась комментарием, что «руководство МЧС России, все пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян выступили на стороне» Генина. Через несколько часов новость была удалена, ее копия сохранилась в кэше. Почему текст был удален, не сообщается.

В письме Генин благодарит близких и коллег за поддержку. Он говорит, что после обвинения в гибели 37 человек «был на грани» сумасшествия и ему «было так неприятно, что жить не хотелось». Пожарный выразил надежду, что ситуация «скоро разъяснится» и что его «оправдают и отпустят».

«Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело!» — сказано в письме.

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», — писал Генин. Он подчеркнул, что прибывшие в «Зимнюю вишню» пожарные сделали, все что могли, и призвал коллег беречь себя.

Ведомости
Сергей Генин руководил пожарным звеном, которое первым приехало на пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. СК обвиняет его в халатности и возлагает на него ответственность за гибель 37 человек (всего жертвами пожара стали 60 человек).
Также по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы управляющая торговым центром, генеральный и технический директор компании-собственника, руководитель и сотрудник компании, установившей систему противопожарной безопасности, бывший начальник инспекции Госстройназдора и охранник ТЦ.

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