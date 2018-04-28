Сибирский центр МЧС опубликовал письмо арестованного начальника пожарного караула из Кемерово. И через несколько часов удалил

Сибирский региональный центр МЧС утром 28 апреля опубликовал выдержки из письма Сергея Генина, начальника пожарного караула из Кемерово, арестованного по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Публикация сопровождалась комментарием, что «руководство МЧС России, все пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян выступили на стороне» Генина. Через несколько часов новость была удалена, ее копия сохранилась в кэше. Почему текст был удален, не сообщается.

В письме Генин благодарит близких и коллег за поддержку. Он говорит, что после обвинения в гибели 37 человек «был на грани» сумасшествия и ему «было так неприятно, что жить не хотелось». Пожарный выразил надежду, что ситуация «скоро разъяснится» и что его «оправдают и отпустят».

«Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело!» — сказано в письме.