«Если бы не вышли, я там сдох бы». Пожарный Сергей Генин отказался признать вину в халатности при тушении «Зимней вишни»

Сергей Генин — обвиняемый в халатности командир пожарного звена, тушившего возгорание в ТЦ «Зимняя вишня», — отказался признать вину на заседании об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Виновным себя не считаю. У меня два уха, кричали человек 20. [К дальней лестнице] нас повел сотрудник здания», — сказал Генин журналистам после заседания, говоря об обстоятельствах тушения пожара.

«[Из кинозала] мы спасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванную и выключите свет — через 30 секунд вы не будете знать, где выход», — заявил Генин. Он добавил, что сотрудники ТЦ не помогали пожарным.

Суд перенес заседание об избрании меры пресечения Сергею Генину на 13 апреля, чтобы стороны ознакомились с материалами дела, пишет «Интерфакс».