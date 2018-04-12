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«Если бы не вышли, я там сдох бы». Пожарный Сергей Генин отказался признать вину в халатности при тушении «Зимней вишни»

Интерфакс
13:36, 12 апреля 2018
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Сергей Генин — обвиняемый в халатности командир пожарного звена, тушившего возгорание в ТЦ «Зимняя вишня», — отказался признать вину на заседании об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Виновным себя не считаю. У меня два уха, кричали человек 20. [К дальней лестнице] нас повел сотрудник здания», — сказал Генин журналистам после заседания, говоря об обстоятельствах тушения пожара.

«[Из кинозала] мы спасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванную и выключите свет — через 30 секунд вы не будете знать, где выход», — заявил Генин. Он добавил, что сотрудники ТЦ не помогали пожарным.

Суд перенес заседание об избрании меры пресечения Сергею Генину на 13 апреля, чтобы стороны ознакомились с материалами дела, пишет «Интерфакс».

Сергея Генина задержали 11 апреля; ему предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию о кратчайшем пути к людям, заблокированным в одном из кинозалов ТЦ, из-за чего там погибли не менее 37 человек.
В МЧС заявили, что Генин действовал по уставу. «В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой [пожарный] расчет», — сообщило ведомство.
Кроме Генина, по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы семь человек. Также возбуждено уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова, который во время пожара звонил в морги Кемерово и спрашивал, готовы ли там принять тела 300 погибших.
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Многие из погибших были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя.

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