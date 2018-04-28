Посольство России: британские школы стали менее популярны у россиян из-за отказа Лондона от взаимного признания дипломов

Посольство РФ в Великобритании
06:20, 28 апреля 2018
Надежный источник

В посольстве России в Великобритании падение интереса российских семей к британским школам объяснили тем, что между двумя странами нет соглашения о взаимном признании документов об образовании. «Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — заявили в диппредставительстве.

Соглашение, добавили в посольстве, не было подписано из-за того, что его заблокировала британская сторона. Когда именно это произошло и связано ли это с ухудшением отношений между странами в последние годы, в российской дипмиссии не уточнили.

Так в посольстве прокомментировали публикацию The Daily Telegraph о том, что, по данным ассоциации частных школ (Совет независимых школ), число российских детей, которые приехали учиться в Великобританию отдельно от родителей, с 2015 года упало на 40% и вернулось, таким образом, к показателям 2012 года.

Сокращение российских учеников в посольстве также объяснили с развязанной в Великобритании антироссийской кампанией и ухудшением отношений между странами. Родители, по мнению посольства, «опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы».

От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным. Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с «Брекзитом» убытки.

Посольство РФ в Великобритании
Между Россией и Великобританией с 1994 года действует соглашение «о сотрудничестве в области образования, науки и культуры». В нем говорится о поощрении обмена между образовательными учреждениями и предоставлении стипендий для обучения и стажировки.
По данным Совета независимых школ, который объединяет более половины частных школ Великобритании (они составляют половину школ страны), в 2018 году в британских школах отдельно от родителей учатся 1699 россиян. Еще 1107 переехали в Великобританию с родителями. По числу иностранных учеников в Великобритании Россия уступает только Китаю и Германии.
Отношения между Москвой и Лондоном весной 2018 года обострились после отравления в британском Солсбери россиян Сергея и Юлии Скрипалей. По версии британского следствия, против них применили боевое отравляющее вещество «Новичок», в этом подозревают российские спецслужбы. Москва категорически отвергает обвинения.

Отравление Скрипалей

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