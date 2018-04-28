Посольство России: британские школы стали менее популярны у россиян из-за отказа Лондона от взаимного признания дипломов

В посольстве России в Великобритании падение интереса российских семей к британским школам объяснили тем, что между двумя странами нет соглашения о взаимном признании документов об образовании. «Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — заявили в диппредставительстве.

Соглашение, добавили в посольстве, не было подписано из-за того, что его заблокировала британская сторона. Когда именно это произошло и связано ли это с ухудшением отношений между странами в последние годы, в российской дипмиссии не уточнили.

Так в посольстве прокомментировали публикацию The Daily Telegraph о том, что, по данным ассоциации частных школ (Совет независимых школ), число российских детей, которые приехали учиться в Великобританию отдельно от родителей, с 2015 года упало на 40% и вернулось, таким образом, к показателям 2012 года.

Сокращение российских учеников в посольстве также объяснили с развязанной в Великобритании антироссийской кампанией и ухудшением отношений между странами. Родители, по мнению посольства, «опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы».