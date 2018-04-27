В Москве опечатали галерею «ДК Петлюра». На помещение претендует монастырь

В Москве судебные приставы опечатали помещение, в котором находится мастерская и галерея художника Александра Петлюры под названием «ДК Петлюра». Об этом в фейсбуке сообщил театральный режиссер Юрий Муравицкий.

«Судебные приставы только что опечатали и заблокировали вход в подвал, в котором, по мимо всего прочего, находится уникальная коллекция одежды», — написал Муравицкий.

Ранее театральный режиссер Руслан Маликов рассказал, что мастерская опечатана по решению суда, согласно которому часть помещения отходит монастырю (Маликов не сообщил, какому именно). По словам режиссера, сейчас судебное решение оспаривается, но «оппоненты начали действовать».

Это происходит сейчас! С нарушением всех законных процедур взламывают Петлюру! Опубликовано Русланом Маликовым 26 апреля 2018 г.

Осенью 2017 года Александр Петлюра рассказал «Дождю», что на здание, в котором расположена его мастерская, претендует соседний Высоко-Петровский монастырь, обратившийся по этому поводу в Департамент городского имущества Москвы.