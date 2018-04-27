В Екатеринбурге предприниматель застрелил бывшего делового партнера и покончил с собой

В Екатеринбурге днем 27 апреля предприниматель Олег Елкин застрелил своего бывшего делового партнера Павла Неверова, после чего покончил с собой.

Олег Елкин был одним из основателей компании «Олми», которая продает автозапчасти. Павел Неверов в 2013 году возглавил бизнес и позже стал владельцем компании «Автосоюз», через которую он управлялся.

По версии регионального управления СК, которое не называет имен погибших, Елкин предъявлял Неверову претензии по поводу того, что «из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей» он «лишился определенного имущества».

Как пишет «Деловой квартал», конфликт был связан с кредитами «Сбербанка» на около 300 миллионов рублей, поручителями по которому выступали и Неверов, и Елкин. В ходе последующего разбирательства «Автосоюз» и Неверов были признаны банкротом, и банк решил взыскать долг с Елкина. Знакомый Елкина заявил изданию E1.ru, что тот в результате случившегося «потерял дело всей своей жизни».

В октябре 2017 года, как писал Znak.com, суд постановил вернуть Елкину переданный им сыну логистический комплекс. Защита бизнесмена собиралась обжаловать решение и рассказать о действиях банка его главе Герману Грефу. «Коммерсант» пишет, что поводом для преступления могло стать вступление решения в силу.