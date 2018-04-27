Суд оставил Алексея Малобродского в СИЗО. Следствие просило перевести его под домашний арест

Малобродский находится под стражей с июня 2017 года. Он является обвиняемым по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа».

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.

Следственный комитет России обратился с ходатайством об изменении меры пресечения Малобродскому 25 апреля. СК заявил, что такое решение было принято «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Неделей ранее — 18 апреля — суд в очередной раз продлил Малобродскому срок ареста.

Под домашним арестом по делу «Седьмой студии» также находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Продюсер Екатерина Воронова покинула Россию и была объявлена в розыск.

Все фигуранты дела, за исключением Масляевой, настаивают на своей невиновности. Масляева признала вину и заключила сделку со следствием.