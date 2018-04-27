Полиция потребовала от «Дождя» предоставить данные о местонахождении бывшего главреда телеканала

Полиция Санкт-Петербурга потребовала от гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» бывшего главреда телеканала Романа Баданина, который сейчас учится в США. Об этом сообщают «Открытие медиа» и The Bell.

Полиция требует объяснить отъезд Баданина в США и предоставить характеристику на него. Также Синдеевой передали повестки с вызовом на допрос спецкора Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук, сообщают «Открытые медиа».

Требования связаны с расследованием уголовного дела о клевете, которое, по данным The Bell, было возбуждено из-за фильма о бизнесмене из цикла «Питерские», который с 2017 года выходит на «Дожде».