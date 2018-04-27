Полиция потребовала от «Дождя» предоставить данные о местонахождении бывшего главреда телеканала

«Открытые медиа»
18:27, 27 апреля 2018
Надежный источник

Полиция Санкт-Петербурга потребовала от гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» бывшего главреда телеканала Романа Баданина, который сейчас учится в США. Об этом сообщают «Открытие медиа» и The Bell.

Полиция требует объяснить отъезд Баданина в США и предоставить характеристику на него. Также Синдеевой передали повестки с вызовом на допрос спецкора Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук, сообщают «Открытые медиа».

Требования связаны с расследованием уголовного дела о клевете, которое, по данным The Bell, было возбуждено из-за фильма о бизнесмене Илье Трабере из цикла «Питерские», который с 2017 года выходит на «Дожде».

«Повестки явиться на допрос в Питере всем пришли. А Коля Ковальков, который живет в СПБ уже допрошен. Допрошены также герои фильма — Кравец и Коломойский», — сообщил «Открытым медиа» источник.

«Открытые медиа»
Роман Баданин был главным редактором «Дождя» с лета 2016 года до сентября 2017-го. Незадолго до назначения он из-за разногласий с руководством уволился из РБК, где был главредом сайта. Одновременно оттуда ушли шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская (позже она основала The Bell) и главред газеты Максим Солюс. Баданин оставил работу на «Дожде» ради учебы в Стэнфордском университете; сейчас телеканал возглавляет Александра Перепелова.
Репортаж об Илье Трабере, одним из авторов которого был Баданин, вышел в августе 2017 года. Он называется «Авторитет из 90-х, с которым знаком Путин: тайная бизнес-империя Ильи Трабера, и как с ней связаны друзья президента». В репортаже говорилось, что у Трабера есть бизнес во всех портах северо-западной России, и что его партнер — бизнесмен Николай Шамалов, сын которого предположительно был женат на дочери Владимира Путина.

Интервью с Романом Баданиным

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