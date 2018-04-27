ФСИН: в России на свободу вышли пять пожизненно осужденных

За время существования в России колоний для пожизненно осужденных на свободу из них смогли выйти пять человек, сообщил в интервью ТАСС глава управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор Игорь Вединяпин.

Речь идет об осужденных, которым «смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы».

Основанием для их освобождения, пояснил он, стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний, по итогам которых пожизненное заключение было заменено на разные сроки лишения свободы.

Никаких других подробностей об освобожденных из колоний для пожизненно осужденных Вединяпин раскрывать не стал.