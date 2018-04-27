«Эхо Москвы» оштрафовали за ссылку на видео с матом. Она была опубликована в блоге Собчак

Медиазона
10:08, 27 апреля 2018
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В Москве мировой судья оштрафовала на 20 тысяч рублей «Эхо Москвы». Радиостанция была признана виновной в нарушении закона о СМИ из-за записи в блоге Ксении Собчак, содержавшей ссылку на видео с нецензурной бранью.

Еще на пять тысяч рублей оштрафован Виталий Рувинский — главный редактор сайта «Эха Москвы», на котором была опубликован запись Собчак.

В суде Рувинский заявил, что закон о СМИ освобождает редакцию от ответственности при освещении деятельности кандидатов в президенты, которым на момент публикации являлась Собчак. Также он подчеркнул, что нецензурная брань не была размещена на сайте «Эха Москвы», а содержалась по ссылке на YouTube.

Представитель Роскомнадзора Алексей Халчев ответил, что запись в блоге Собчак не была ее официальным выступлением, за которое радиостанция не несет ответственности по закону о СМИ. Гиперссылку на видео в блоге он назвал «неотъемлемой частью контента».

Сама Ксения Собчак на заседании не присутствовала.

Роскомнадзор подал иск к «Эху Москвы» и Виталию Рувинскому в середине апреля. Поводом стала запись в блоге Ксении Собчак от 30 января; она содержала ссылку на видео с ютьюб-канала Собчак, посвященное ее встрече с жителями Грозного в качестве кандидата в президенты. Из толпы ей крикнули *******! (уезжай!)
В ноябре 2017 года предостережение Роскомнадзора получила редакция The New Times, разместившая три материала с ссылками на записи с нецензурной лексикой. В самих материалах издания ее не было.
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