«Эхо Москвы» оштрафовали за ссылку на видео с матом. Она была опубликована в блоге Собчак

В Москве мировой судья оштрафовала на 20 тысяч рублей «Эхо Москвы». Радиостанция была признана виновной в нарушении закона о СМИ из-за записи в блоге Ксении Собчак, содержавшей ссылку на видео с нецензурной бранью.

Еще на пять тысяч рублей оштрафован Виталий Рувинский — главный редактор сайта «Эха Москвы», на котором была опубликован запись Собчак.

В суде Рувинский заявил, что закон о СМИ освобождает редакцию от ответственности при освещении деятельности кандидатов в президенты, которым на момент публикации являлась Собчак. Также он подчеркнул, что нецензурная брань не была размещена на сайте «Эха Москвы», а содержалась по ссылке на YouTube.

Представитель Роскомнадзора Алексей Халчев ответил, что запись в блоге Собчак не была ее официальным выступлением, за которое радиостанция не несет ответственности по закону о СМИ. Гиперссылку на видео в блоге он назвал «неотъемлемой частью контента».

Сама Ксения Собчак на заседании не присутствовала.