Apple официально прекратила производство WiFi-роутеров AirPort

Apple объявила о прекращении производства линейки беспроводных роутеров AirPort. Компания продолжит выпускать обновления прошивок, но в продажу поступят только роутеры, «которые пока есть в запасе».

Представители Apple также пообещали выпустить справочные материалы, чтобы рекомендовать клиентам оборудование других фирм. Компания может вернуться к производству WiFi-роутеров, если посчитает это целесообразным.