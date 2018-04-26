В Воронеже назвали улицу в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

Власти Воронежа назвали одну из городских улиц именем военного летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии после того, как его самолет сбили боевики.

Также в Воронеже появится памятник Филипову. Бюст летчику будет установлен в июне 2018 года в сквере «Мемориальный» на Московском проспекте, сообщается на сайте городской администрации.

В феврале 2018 года имя летчика было присвоено воронежской школе № 85, которую Филипов окончил в 2001 году.