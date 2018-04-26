В Воронеже назвали улицу в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

Администрация Воронежа
13:30, 26 апреля 2018

Власти Воронежа назвали одну из городских улиц именем военного летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии после того, как его самолет сбили боевики.

Также в Воронеже появится памятник Филипову. Бюст летчику будет установлен в июне 2018 года в сквере «Мемориальный» на Московском проспекте, сообщается на сайте городской администрации.

В феврале 2018 года имя летчика было присвоено воронежской школе № 85, которую Филипов окончил в 2001 году.

Роман Филипов был пилотом штурмовика Су-25, который боевики, близкие к воюющей против режима Башара Асада террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», 3 февраля сбили в сирийской провинции Идлиб. Филипов катапультировался из самолета, но на земле его окружили, и он подорвал себя гранатой.
На похороны Филипова, прошедшие в Воронеже 8 февраля, пришли, по данным МВД, более 30 тысяч человек. Летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

Гибель Романа Филипова

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