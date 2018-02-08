На похороны погибшего в Сирии летчика пришли десятки тысяч человек. Фотография

8 февраля в Воронеже похоронили летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии, когда его самолет сбили боевики. По данным МВД, на церемонию прощания пришли более 30 тысяч человек. Указом президента Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / AFP / Scanpix / LETA