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На похороны погибшего в Сирии летчика пришли десятки тысяч человек. Фотография

Meduza
14:30, 8 февраля 2018

8 февраля в Воронеже похоронили летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии, когда его самолет сбили боевики. По данным МВД, на церемонию прощания пришли более 30 тысяч человек. Указом президента Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / AFP / Scanpix / LETA

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