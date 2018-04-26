В Москве пройдет митинг против блокировки Telegram

В Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram. Об этом сообщила на своем сайте Либертарианская партия России, которая организует мероприятие.

Митинг пройдет с 14 до 16 часов на проспекте Сахарова. Сбор объявлен в 13 часов на улице Маши Порываевой, 38. «Не забудьте пару бумажных самолетиков!» — говорится на сайте Либертарианской партии.

На сайте, посвященном митингу, говорится, что организаторы выступают за восстановление доступа к Telegram, отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также против «закона Яровой» и других законов, ограничивающих свободу в интернете.

Либертарианская партия заявила, что митинг согласован с мэрией Москвы, выложив в посвященный мероприятию телеграм-канал уведомление из Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции московского правительства. В документе сказано, что митинг согласован по поручению заместителя мэра Александра Горбенко и рассчитан не более чем на пять тысяч человек.

Политик Алексей Навальный в своем телеграм-канале поддержал акцию против блокировки Telegram и заявил, что она не помешает его митингу, запланированному на 5 мая.