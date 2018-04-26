В Москве пройдет митинг против блокировки Telegram

Либертарианская партия России
15:50, 26 апреля 2018
Надежный источник

В Москве 30 апреля пройдет митинг против блокировки Telegram. Об этом сообщила на своем сайте Либертарианская партия России, которая организует мероприятие.

Митинг пройдет с 14 до 16 часов на проспекте Сахарова. Сбор объявлен в 13 часов на улице Маши Порываевой, 38. «Не забудьте пару бумажных самолетиков!» — говорится на сайте Либертарианской партии.

На сайте, посвященном митингу, говорится, что организаторы выступают за восстановление доступа к Telegram, отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также против «закона Яровой» и других законов, ограничивающих свободу в интернете.

Либертарианская партия заявила, что митинг согласован с мэрией Москвы, выложив в посвященный мероприятию телеграм-канал уведомление из Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции московского правительства. В документе сказано, что митинг согласован по поручению заместителя мэра Александра Горбенко и рассчитан не более чем на пять тысяч человек.

Политик Алексей Навальный в своем телеграм-канале поддержал акцию против блокировки Telegram и заявил, что она не помешает его митингу, запланированному на 5 мая.

Роскомнадзор заблокировал Telegram c 16 апреля из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
В попытках ограничить доступ к Telegram были заблокированы около 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, из-за чего перестали работать многие сторонние сайты и сервисы.
22 апреля, на седьмой день блокировки, Telegram устроил акцию в поддержку свободы в интернете, предложив россиянам запускать из окон бумажные самолетики. Еще одна аналогичная акция назначена на 29 апреля.
Алексей Навальный подал уведомление на проведение 5 мая акции протеста на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия отказалась согласовать ее, предложив политику провести акцию на проспекте Сахарова.
Сторонники Навального собираются 5 мая провести в ряде городов России протестные акции «Он нам не царь», приуроченные к назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина.
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