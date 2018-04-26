Серж Саргсян объявил об уходе с поста главы правящей партии «ради мира и стабильности» в Армении

«Серж Саргсян <…> представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране», — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии.

Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке с поста главы правящей Республиканской партии (РПА).

Серж Саргсян 10 лет — с апреля 2008 года по апрель 2018 года — занимал пост президента Армении. За время его нахождения у власти была проведена конституционная реформа, после которой Армения перешла от президентской к парламентской республике.

В апреле Республиканская партия, у которой большинство мест в парламенте, выдвинула Саргсяна на пост премьер-министра. В Армении начались массовые акции протеста против назначения Саргсяна.

На фоне протестов парламент одобрил кандидатуру бывшего президента на пост премьер-министра, однако спустя несколько дней после этого Саргсян подал в отставку. Исполняющим обязанности премьера стал еще один член Республиканской партии Карен Карапетян.

Протесты против назначения Саргсяна возглавляет лидер оппозиционного парламентского блока «Елк» Никол Пашинян. «Елк» объявил о выдвижении его кандидатуры на пост премьера.

Для избрания кандидату на пост премьер-министра Армении необходимо набрать 53 голоса депутатов. Без поддержки депутатов от Республиканской партии (58 мест в парламенте из 105) у кандидата от оппозиции при голосовании по этой системе шансов на победу нет.