Тренер Сергей Тутмин отстранен от работы. Его обвинила в домогательствах биатлонистка Анна Моисеева

ТАСС
13:44, 26 апреля 2018
Надежный источник

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, которого обвинила в сексуальных домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева, уволен и отстранен от тренерской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра спорта Московской области Романа Терюшкова.

В отношении тренера ведется проверка, которая завершится 30 апреля, рассказал чиновник. Он не исключил, что «по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную».

Министр также пообещал обеспечить поддержку и защиту от давления биатлонистке Анне Моисеевой, а также создать все условия для продолжения ее тренировок и подготовки к соревнованиям.

«Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в последствии. Ее результаты будут известны к 1 июня этого года. Важно, чтобы все, кому что-либо известно о подобном поведении спортивных педагогов в учреждениях Московской области, сразу обращались к нам, мы открыты для всех и бояться не стоит», — добавил Роман Терюшков.

ТАСС
Ранее 17-летняя спортсменка Анна Моисеева рассказала, что Сергей Тутмин предлагал ей свое покровительство и перспективы в сборной в обмен на интимную связь. В интервью газете «Советский спорт» биатлонистка сообщила, что тренер регулярно ее домогался с сентября 2017 года.

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