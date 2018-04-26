Тренер Сергей Тутмин отстранен от работы. Его обвинила в домогательствах биатлонистка Анна Моисеева

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, которого обвинила в сексуальных домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева, уволен и отстранен от тренерской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра спорта Московской области Романа Терюшкова.

В отношении тренера ведется проверка, которая завершится 30 апреля, рассказал чиновник. Он не исключил, что «по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную».

Министр также пообещал обеспечить поддержку и защиту от давления биатлонистке Анне Моисеевой, а также создать все условия для продолжения ее тренировок и подготовки к соревнованиям.