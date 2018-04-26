Биатлонистка Анна Моисеева рассказала о домогательствах тренера

Российская биатлонистка Анна Моисеева подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Об этом 17-летняя спортсменка сама рассказала в интервью изданию «Советский спорт».

По словам Моисеевой, с сентября 2017 года тренер неоднократно предлагал ей вступить в интимные отношения, обещая взамен поспособствовать ее спортивной карьере. Один из таких разговоров с Тутминым девушка записала на телефон. После еще нескольких попыток домогательств со стороны Тутмина она рассказала об этом своей матери и личному тренеру.

Биатлонистка вместе с мамой написали служебную записку, а также обратились на горячую линию «Ребенок в опасности», через которую все обстоятельства дела были переданы в Следственный комитет. После этого Анну Моисееву вызвали на встречу с президентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. Чиновники пообещали ей уладить проблему и «оторвать этому тренеру голову».

Вскоре Сергей Тутмин уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. По сведениям «Советского спорта», сейчас из Центра стали вынуждать увольняться тех тренеров, кто поддерживал Анну Моисееву.