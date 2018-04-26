Музей космонавтики попросил помощи в поиске адресатов неотправленных открыток космонавта Владимира Комарова

Музей космонавтики попросил помощи в поиске четырех человек, которым космонавт Владимир Комаров в 1964 году подписал открытки во время поездки в Уфу. Эти открытки не были отправлены, они остались в квартире родителей жены Комарова.

Во время поездки Комаров встречался со школьниками, которые указывали свои адреса на открытках с портретом космонавта и просили их подписать. Затем открытки относили на почту, которая доставляла их адресатам.

Всего были найдены 18 неотправленных открыток. Их передала музею дочь космонавта Ирина Комарова. 14 адресатов удалось найти. Музей опубликовал имена и адреса остальных:

Нургиев Марат (Уфа, Авиационный институт)

Пашин Г. К. (Уфа-5, улица Кустарная 27/29, квартира 5)

Петров М.Я. (Уфа, Авиационный институт)

Яковенко Александр (Уфа, улица Диагональная 4, квартира 59)

Владимир Комаров — седьмой летчик-космонавт в истории советской программы освоения космоса. Он выполнил два полета на орбиту. При завершении второго полета 24 апреля 1967 года Комаров погиб. Во время посадки не открылся парашют спускаемого аппарата.