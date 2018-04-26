Комиссия по помилованию рекомендовала сократить срок бывшему мэру Ярославля Урлашову

РИА Новости
12:50, 26 апреля 2018
Надежный источник

В Ярославской области комиссия по вопросам помилования рекомендовала сократить с 12,5 до девяти лет срок заключения бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за получение взяток. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

В 2012 году Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля, набрав около 70% голосов. Он баллотировался от «Гражданской платформы» и во время выборов критиковал «Единую Россию», членом которой был до 2011 года.
В 2013 году Урлашова задержали по делу о взятке; по версии следствия, он вымогал «откаты» при дорожном строительстве и требовал деньги за передачу акций одной из подконтрольных мэрии компаний конкурирующей строительной фирме. В 2016 году Урлашова приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 миллионов рублей.
В конце марта Урлашов написал прошение о помиловании в адрес президента России Владимира Путина. После рассмотрения комиссией по помилованию прошение должен утвердить губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Если он его поддержит, документ направят в администрацию президента.
Урлашов не признал вину ни в суде, ни в прошении о помиловании, сообщила изданию Daily Storm бывший пресс-секретарь ярославского мэра Светлана Ефимова. Она предположила, что президент рассмотрит прошение Урлашова летом 2018 года.

Дело Урлашова

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Вице-премьер Дворкович ответил на вопрос об убытках компаний из-за блокировки Telegram. Цитата

новости

Сборной России по футболу выбирают девиз на ЧМ-2018. Какие есть варианты

Подкасты
Копать или бухать. Как живет поселок в Забайкалье, стоящий на заброшенных золотых шахтах
30 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

Дональд Трамп попытался взять жену за руку. У него опять ничего не получилось

2 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы