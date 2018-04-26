Комиссия по помилованию рекомендовала сократить срок бывшему мэру Ярославля Урлашову

В Ярославской области комиссия по вопросам помилования рекомендовала сократить с 12,5 до девяти лет срок заключения бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за получение взяток. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

В 2012 году Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля, набрав около 70% голосов. Он баллотировался от «Гражданской платформы» и во время выборов критиковал «Единую Россию», членом которой был до 2011 года.

В 2013 году Урлашова задержали по делу о взятке; по версии следствия, он вымогал «откаты» при дорожном строительстве и требовал деньги за передачу акций одной из подконтрольных мэрии компаний конкурирующей строительной фирме. В 2016 году Урлашова приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 миллионов рублей.

В конце марта Урлашов написал прошение о помиловании в адрес президента России Владимира Путина. После рассмотрения комиссией по помилованию прошение должен утвердить губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Если он его поддержит, документ направят в администрацию президента.