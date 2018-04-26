Гран-при ММКФ получил фильм «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова

Главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица».

Специальный приз жюри достался картине «Ню» режиссера и актрисы «Гоголь-центра», уроженки Китая Ян Гэ.

Награду за лучшую режиссуру получил Александр Котт за фильм «Спитак».

Итальянская актриса Джованна Меццоджорно получила приз за лучшую женскую роль в картине «Неаполь под пеленой». За лучшую мужскую роль был награжден Киран Чарнок, сыгравший в новозеландском фильме «Заблудший».

Лучшим документальным фильмом была признана германо-бразильская картина «Чистильщики» Ганса Блока и Морица Ризевика. Приз за лучший короткометражный фильм получила палестино-ливанская лента «Конфетка» Ракана Маяси.