Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с фигурантами «кремлевского списка»

От банков требуют отчеты по всем счетам, контролируемым фигурантами «кремлевского списка», за последние пять лет. В случае отказа кредитных организаций в предоставлении такой информации сенаторы грозят принять более жесткие меры, вплоть до правительственного расследования.

Соответствующие запросы, авторами которых стали сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, были разосланы в американские банки Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, а также британские банки Barclays и HSBC, немецкий Deutsche Bank и швейцарские UBS и Credit Suisse.

Американские сенаторы направили письма крупнейшим банкам США и Европы с требованием раскрыть возможные связи с российскими бизнесменами из «кремлевского списка», сообщает Reuters.

В январе 2018 года Минфин США представил так называемый «кремлевский список». В него вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в список попали все российские предприниматели, чье состояние превышает миллиард долларов.

«Кремлевский список» был составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», принятым в ответ на подозрения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В апреле американский Минфин ввел санкции против семи российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из «кремлевского списка».

В качестве ответных мер в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».