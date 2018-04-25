Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с фигурантами «кремлевского списка»
Американские сенаторы направили письма крупнейшим банкам США и Европы с требованием раскрыть возможные связи с российскими бизнесменами из «кремлевского списка», сообщает Reuters.
Соответствующие запросы, авторами которых стали сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, были разосланы в американские банки Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, а также британские банки Barclays и HSBC, немецкий Deutsche Bank и швейцарские UBS и Credit Suisse.
От банков требуют отчеты по всем счетам, контролируемым фигурантами «кремлевского списка», за последние пять лет. В случае отказа кредитных организаций в предоставлении такой информации сенаторы грозят принять более жесткие меры, вплоть до правительственного расследования.