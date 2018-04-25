Посол Сирии объявил, что С-300 «уже месяц работают» в стране. МИД РФ говорил, что вопрос о поставках не решен
Российские зенитно ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «уже месяц тому назад» начали работать в Сирии. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад, отвечая на вопрос «Интерфакса» о поставках в страну С-300. Подробности Хаддад сообщать не стал.
Российский военный источник агентства, в свою очередь, поставку С-300 в Сирию не подтвердил.
23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о поставках в Сирию С-300 еще не решен.
Сирия планировала закупить С-300 у России еще несколько лет назад. Соглашение о поставке таких комплексов было подписано Москвой и Дамаском в 2010 году, однако из-за протеста со стороны Израиля от него было решено отказаться.
После того, как США и их союзники 14 апреля нанесли ракетные удары по территории Сирии, Минобороны РФ объявляло, что может вернуться к рассмотрению возможности поставок С-300 Дамаску. «Коммерсант» писал, что Россия планирует предоставить С-300 Сирии на безвозмездной основе.
Глава израильского оборонного ведомства Авигдор Либерман 24 апреля заявил, что Израиль готов уничтожить C-300 в Сирии, если они будут использованы против его военной авиации.
Российское Минобороны после авиаудара США и союзников по целям в Сирии 14 апреля заявляло, что сирийская ПВО перехватила большинство выпущенных ракет, Пентагон это опровергал. Сообщений о том, что во время ракетного удара сирийские ПВО использовали С-300, не поступало.