Посол Сирии объявил, что С-300 «уже месяц работают» в стране. МИД РФ говорил, что вопрос о поставках не решен

Российские зенитно ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «уже месяц тому назад» начали работать в Сирии. Об этом заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад, отвечая на вопрос «Интерфакса» о поставках в страну С-300. Подробности Хаддад сообщать не стал.

Российский военный источник агентства, в свою очередь, поставку С-300 в Сирию не подтвердил.

23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о поставках в Сирию С-300 еще не решен.