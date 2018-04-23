«Коммерсант» узнал о готовности России поставить Сирии комплексы С-300 на безвозмездной основе

Коммерсант
06:03, 23 апреля 2018
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Россия в ближайшее время начнет поставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит», пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

ЗРК, по данным издания, будут поставляться в Сирию на безвозмездной основе. На закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, а оформление кредита в планы России не входит.

Предполагается, что с С-300 правительственные силы в короткие сроки смогут создать эшелонированную систему ПВО, защищающую Дамаск и аэродромы от ракетных ударов. На обучение сирийских военных управлению С-300 уйдет, по словам опрошенных изданием экспертов, около трех месяцев, поэтому на первом этапе в местах развертывания ЗРК будут находиться российские военные советники.

Источники указывают, что если Израиль, выступающий категорически против развертывания С-300 в Сирии, решит нанести удар по ЗРК, то последствия «для всех сторон будут катастрофическими».

В Тель-Авиве отреагируют на поставки С-300 в Сирию очень нервно, но сейчас в Сирии «каждый ловит свою рыбку в мутной воде», убежден директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: «После апрельского удара России надо было как-то ответить США и их союзникам, и, по всей видимости, был выбран вариант с показательной поддержкой Башара Асада».

Коммерсант
Сирия планировала закупить С-300 у России еще несколько лет назад. Соглашение о поставке таких комплексов было подписано Москвой и Дамаском в 2010 году, однако из-за протеста со стороны Израиля от него было решено отказаться.
В середине апреля США и их союзники нанесли ракетный удары по сирийским правительственным объектам, в ответ, как было объявлено, на применение силами президента Башара Асада химического оружия. Российское Минобороны уверяет, что сирийская ПВО перехватила большинство выпущенных ракет, Пентагон это опровергает. После ракетного удара Минобороны РФ объявило, что Россия может вернуться к вопросу о поставке в Сирию С-300.
В Сирии уже дислоцированы российские С-300 и С-400, которые защищают авиабазу в Хмеймиме и базу ВМФ в Тартусе. Они были переброшены в страну после того, как Россия в сентябре 2015 года начала спецоперацию в Сирии.

Ситуация в Сирии

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