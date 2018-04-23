«Коммерсант» узнал о готовности России поставить Сирии комплексы С-300 на безвозмездной основе

Россия в ближайшее время начнет поставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит», пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

ЗРК, по данным издания, будут поставляться в Сирию на безвозмездной основе. На закупку новых систем данного типа «у сирийцев нет денег», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, а оформление кредита в планы России не входит.

Предполагается, что с С-300 правительственные силы в короткие сроки смогут создать эшелонированную систему ПВО, защищающую Дамаск и аэродромы от ракетных ударов. На обучение сирийских военных управлению С-300 уйдет, по словам опрошенных изданием экспертов, около трех месяцев, поэтому на первом этапе в местах развертывания ЗРК будут находиться российские военные советники.

Источники указывают, что если Израиль, выступающий категорически против развертывания С-300 в Сирии, решит нанести удар по ЗРК, то последствия «для всех сторон будут катастрофическими».