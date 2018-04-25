«Ливерпуль» обыграл «Рому» 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов
Английский «Ливерпуль» обыграл итальянскую «Рому» со счетом 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Первые два гола в ворота «Ромы» забил с передачи Роберто Фирмино Мохамед Салах. Один гол забил Садьо Мане, и еще два — сам Фирмино. Салах отдал две результативные передачи.
В последние десять минут матча «Рома» отыграла два мяча: их забили Эдин Джеко и Диего Перотти.
⚽️ Salah 36— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2018
⚽️ Salah 45+1
⚽️ Mané 56
⚽️ Firmino 61
⚽️ Firmino 69
⚽️ Džeko 81
⚽️ Perotti 85pen
What. A. Game! #UCL pic.twitter.com/rkWB0HlKDY
Еще один матч полуфинала, «Бавария» — «Реал», пройдет 25 апреля.