«Ливерпуль» обыграл «Рому» 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов

Лига чемпионов
21:02, 24 апреля 2018
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Английский «Ливерпуль» обыграл итальянскую «Рому» со счетом 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Первые два гола в ворота «Ромы» забил с передачи Роберто Фирмино Мохамед Салах. Один гол забил Садьо Мане, и еще два — сам Фирмино. Салах отдал две результативные передачи.

В последние десять минут матча «Рома» отыграла два мяча: их забили Эдин Джеко и Диего Перотти.

Еще один матч полуфинала, «Бавария» — «Реал», пройдет 25 апреля.
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