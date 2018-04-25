«Ливерпуль» обыграл «Рому» 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» обыграл итальянскую «Рому» со счетом 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Первые два гола в ворота «Ромы» забил с передачи Роберто Фирмино Мохамед Салах. Один гол забил Садьо Мане, и еще два — сам Фирмино. Салах отдал две результативные передачи.

В последние десять минут матча «Рома» отыграла два мяча: их забили Эдин Джеко и Диего Перотти.