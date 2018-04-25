Актрису Эллисон Мэк освободили под залог в пять миллионов долларов. Ее обвиняют в причастности к сексуальной эксплуатации женщин

Суд Нью-Йорка освободил под залог в пять миллионов долларов 35-летнюю актрису Эллисон Мэк, известную по сериалу «Тайны Смолвиля».

Она была арестована 20 апреля по обвинению в причастности к сексуальной эксплуатации женщин в организации Nxium.

По решению суда Мэк будет находиться под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии и обязана носить электронный браслет, который будет контролировать ее передвижения.