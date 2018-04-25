Актрису Эллисон Мэк освободили под залог в пять миллионов долларов. Ее обвиняют в причастности к сексуальной эксплуатации женщин
Суд Нью-Йорка освободил под залог в пять миллионов долларов 35-летнюю актрису Эллисон Мэк, известную по сериалу «Тайны Смолвиля».
Она была арестована 20 апреля по обвинению в причастности к сексуальной эксплуатации женщин в организации Nxium.
По решению суда Мэк будет находиться под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии и обязана носить электронный браслет, который будет контролировать ее передвижения.
(WATCH) #BREAKING #Smallville actress #AllisonMack just released from jail. Mack is accused of recruiting for a sex cult. She’s headed to house arrest at her parents home in #California @PIX11News pic.twitter.com/K31BCisgQS— Ayana Harry PIX11 (@AyanaHarry) April 24, 2018
Эллисон Мэк подозревается в привлечении новых членов в Nxium, за которое она якобы получала денежное вознаграждение от лидера организации Кита Раньера.
Организация Nxium занималась проведением семинаров по саморазвитию. По данным ФБР, внутри нее существовала тайная группа, участники которой шантажом принуждали женщин к рабскому труду и сексу с Раньером.
Глава Nxium Кит Раньер был арестован в марте 2018 года в Мексике и выдан США.
Эллисон Мэк не признает себя виновной. Как сообщает CNN, адвокаты актрисы ведут переговоры о заключении сделки со следствием.