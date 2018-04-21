Актрису Эллисон Мэк из «Тайн Смолвиля» арестовали по делу о сексуальной эксплуатации женщин

Associated Press
07:24, 21 апреля 2018
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В Нью-Йорке суд арестовал 35-летнюю актрису Эллисон Мэк, известную по роли Хлои Салливан в сериале «Тайны Смолвиля». Ее считают причастной к сексуальной эксплуатации женщин в организации Nxium, которая позиционировала себя как организатор семинаров по саморазвитию.

По мнению ФБР, внутри Nxium существовала тайная группа, члены которой шантажом принуждали женщин к сексу с лидером организации, 57-летним Китом Раньером, и к рабскому труду.

Мэк предположительно занимала в группе одно из руководящих мест и получала от Раньера деньги за привлечение других в организацию.

По данным следствия, участники тайной группы называли себя «господами», а привлеченных ими женщин — «рабынями». При вступлении в организацию женщины должны были предоставить компрометирующий материал на себя и своих близких, который потом использовался для принуждения их к сексу и работе. По данным ФБР, женщинам также ставили клеймо, выжигая там инициалы Раньера, пишет The New York Times.

Мэк не признала себя виновной. Слушание по назначению ей залога пройдет в понедельник.

О существовании системы принуждения женщин к сексу внутри Nxium в 2017 году сообщила газета The New York Times. Кит Раньер был арестован в марте 2018 года в Мексике и выдан США.
В Nxium состояла еще одна актриса из «Тайн Смолвиля», Кристин Кройк. После ареста Раньера она заявила, что никогда не сталкивалась в организации с незаконными действиями и сама не состояла в группе, принуждавшей людей к сексу и рабскому труду.
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