29 участникам акции у армянской церкви в Москве назначили штрафы по 20 тысяч рублей. Против двоих возбуждено уголовное дело

Мещанский суд Москвы назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей 29 участникам акции протеста у армянского храмового комплекса, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Их признали виновными в участии в несанкционированной акции. Еще троим участникам акции были назначены по 40 часов обязательных работ по той же статье. Четыре человека были оштрафованы на тысячу рублей за неповиновение полицейским.

Ранее адвокат Рубен Киракосян сообщил, что по крайней мере двое граждан Армении стали фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских, сообщает «Кавказский узел». Правоохранительные органы эту информацию пока не подтвердили.