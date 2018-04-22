В Москве у армянской церкви прошла акция в поддержку протестов в Ереване. Митингующих задержали

Varlamov News
18:53, 22 апреля 2018
Надежный источник

Возле армянского храмового комплекса в Москве полиция задержала представителей армянской диаспоры, устроивших акцию в поддержку протестов оппозиции в Ереване. Видео задержаний опубликовано в телеграм-канале блогера Ильи Варламова.

Как пишет «Кавказский узел», на акцию пришли около 300 представителей армянской диаспоры. «Мы за народ Армении, который хочет отставки Сержа Саргсяна. Именно из-за него мы все оказались в России», — заявил изданию Армен, один из участников митинга.

По данным издания «АрмИнфо», полицейских к храму вызвал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Езрас. Увидев полицию, участники акции попытались войти в храм, но священнослужители их не пустили. Полиция задержала возле церкви около 60 человек, большинство из них — активисты армянских молодежных объединений, пишет «АрмИнфо».

В Ереване с 13 апреля проходят акции против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который 17 апреля стал премьер-министром. Протестующие перекрывают улицы и блокировуют правительственные здания; полиция ежедневно задерживает от нескольких десятков до нескольких сотен демонстрантов.
22 апреля после неудачных переговоров с Саргсяном был задержан лидер протестов, глава оппозиционной фракции «Елк» в парламенте Никол Пашинян. Его обвинили в организации незаконных массовых собраний.
Несмотря на задержание Пашиняна, в Ереване 22 апреля началась самая масштабная акция с момента начала протестов. По данным полиции, в ней участвуют 35 тысяч человек, по данным оппозиции — 160 тысяч.

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