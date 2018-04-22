В Москве у армянской церкви прошла акция в поддержку протестов в Ереване. Митингующих задержали

Возле армянского храмового комплекса в Москве полиция задержала представителей армянской диаспоры, устроивших акцию в поддержку протестов оппозиции в Ереване. Видео задержаний опубликовано в телеграм-канале блогера Ильи Варламова.

Как пишет «Кавказский узел», на акцию пришли около 300 представителей армянской диаспоры. «Мы за народ Армении, который хочет отставки Сержа Саргсяна. Именно из-за него мы все оказались в России», — заявил изданию Армен, один из участников митинга.

По данным издания «АрмИнфо», полицейских к храму вызвал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Езрас. Увидев полицию, участники акции попытались войти в храм, но священнослужители их не пустили. Полиция задержала возле церкви около 60 человек, большинство из них — активисты армянских молодежных объединений, пишет «АрмИнфо».