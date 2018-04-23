У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок. Он пятый в очереди на престол

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщает Кенсингтонский дворец.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, супруга британского принца Уильяма, родила сына. Об этом сообщается в официальном твиттере Кенсингтонского дворца.

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году, получив титул герцогини Кембриджской. Супруги уже воспитывают двоих детей — четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту.

Новорожденный сын герцога и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди на британский престол.