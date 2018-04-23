Студия Женовача станет филиалом МХТ имени Чехова. Женовач возглавил МХТ после смерти Табакова
Московский театр «Студия театрального искусства», основанная Сергеем Женовачем в 2005 году, станет Студией МХТ имени Чехова. Об этом на сборе труппы в МХТ объявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает корреспондент «Медузы» из театра.
Мединский 23 апреля представил актерам Сергея Женовача, назначенного худруком МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова. Кроме того, на сборе труппы в МХТ были Владимир Машков, который стал худруком «Табакерки», и директор «Табакерки» Александр Стульнев.
Сбор труппы продолжался 20 минут. О своих планах на посту худрука Женовач рассказывать не стал.
Официально Сергей Женовач вступил в должность художественного руководителя МХТ имени Чехова 23 апреля. Кто станет директором театра, неизвестно.
«Студия театрального искусства» с момента своего основания до 2016 года была частным театром. В 2016-м из-за сложностей с финансированием СТИ стала учреждением, подведомственным Минкульту.
Сергей Женовач работал режиссером в театре-студии «Человек», Театре на Малой Бронной, с 2005 был худруком «Студии театрального искусства». Он преподает в ГИТИСе, где возглавляет кафедру режиссуры драмы. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат нескольких театральных премий, в том числе «Золотой маски».
О назначении Женовача худруком МХТ имени Чехова официально было объявлено 23 марта. Возглавить МХТ предлагали также худруку Александринского театра Валерию Фокину, но он отказался в пользу Женовача. При выборе нового худрука с актерами театра никто не советовался; источники в МХТ сообщали, что кандидатура Женовача не вызвала в труппе единодушного одобрения.