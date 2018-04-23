Студия Женовача станет филиалом МХТ имени Чехова. Женовач возглавил МХТ после смерти Табакова

Московский театр «Студия театрального искусства», основанная Сергеем Женовачем в 2005 году, станет Студией МХТ имени Чехова. Об этом на сборе труппы в МХТ объявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает корреспондент «Медузы» из театра.

Мединский 23 апреля представил актерам Сергея Женовача, назначенного худруком МХТ имени Чехова после смерти Олега Табакова. Кроме того, на сборе труппы в МХТ были Владимир Машков, который стал худруком «Табакерки», и директор «Табакерки» Александр Стульнев.

Сбор труппы продолжался 20 минут. О своих планах на посту худрука Женовач рассказывать не стал.