«Левый фронт» подал заявку на «обсуждение инаугурации Путина» на площади Революции

Сергей Удальцов
08:14, 23 апреля 2018
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Активисты «Левого фронта» подали заявку в правительство Москвы о проведении 6 мая митинга за честные выборы на площади Революции. Об этом сообщил Сергей Удальцов.

Целью мероприятия заявлены требования реформирования избирательного законодательства, формирования состава российского правительства и «обсуждение инаугурации Владимира Путина». Предполагаемое количество участников митинга — до двух тысяч человек.

Как заявил Удальцов «Интерфаксу», уведомления о митингах также будут поданы в других городах России. «Будем говорить, конечно, о событиях шестилетней давности 6 мая 2012 года, когда происходили события на Болотной площади», — добавил он.

Ранее Алексей Навальный объявил о проведении 5 мая в российских городах протестных акций перед инаугурацией президента Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Заявки на проведение акций «Он нам не царь» уже поданы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
В 2012 году по итогам протестной акции на Болотной площади в Москве накануне инаугурации Владимира Путина более 30 человек, в том числе Сергей Удальцов, были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Дело стало известно как «болотное».
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