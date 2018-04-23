«Левый фронт» подал заявку на «обсуждение инаугурации Путина» на площади Революции

Активисты «Левого фронта» подали заявку в правительство Москвы о проведении 6 мая митинга за честные выборы на площади Революции. Об этом сообщил Сергей Удальцов.

Целью мероприятия заявлены требования реформирования избирательного законодательства, формирования состава российского правительства и «обсуждение инаугурации Владимира Путина». Предполагаемое количество участников митинга — до двух тысяч человек.

Сегодня утром представители Левого Фронта подали в Правительство Москвы уведомление о проведении 6 мая 2018 года с 14.00 на Площади Революции митинга «Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина» с количеством участников до 2 000 человек pic.twitter.com/NiCZwkYJww — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) April 23, 2018

Как заявил Удальцов «Интерфаксу», уведомления о митингах также будут поданы в других городах России. «Будем говорить, конечно, о событиях шестилетней давности 6 мая 2012 года, когда происходили события на Болотной площади», — добавил он.