Сторонники Навального подали заявки на шествия в Москве и Петербурге 5 мая

В Петербурге сторонники Навального собираются устроить шествие по Загородному проспекту и митинг на Пионерской площади, сообщается на странице «Команда Навального. Санкт-Петербург».

В Москве оппозиционеры планируют устроить шествие на Тверской улице и митинг на Манежной площади, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов «Интерфаксу».

Алексей Навальный объявил о проведении в российских городах 5 мая протестных акций перед инаугурацией президента Владимира Путина, которая назначена на 7 мая. Акции называются «Он нам не царь». По словам Навального, это будут выступления «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».

В марте Владимир Путин в четвертый раз победил на выборах президента России, набрав 76% голосов. Алексея Навального Центризбирком не допустил до выборов из-за судимости.

За год президентской кампании Навальный организовал четыре всероссийские акции протеста, которые прошли в десятках крупнейших городов страны. Первые две акции проходили под лозунгами борьбы с коррупцией, участники третьей требовали допустить Навального до выборов. В январе 2018 года акция была проведена в рамках «Забастовки избирателей».

Во многих городах власти отказались согласовать акции, многие участники были задержаны. После митинга 26 марта семь человек были осуждены к реальному лишению свободы по обвинению в применении насилия к полицейским.

В 2012 году накануне инаугурации Владимира Путина на Болотной площади в Москве прошла протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Дело стало известно как «болотное».