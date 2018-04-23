К демонстрантам в Ереване присоединились военнослужащие и ветераны

Продолжение Лидера оппозиции Никола Пашиняна отпустили из СИЗО в Ереване

К участникам акций против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в Ереване присоедилились действующие военнослужащие и ветераны, участвовавшие в в Нагорном Карабахе.

Как сообщает агентство Panarmenian, военнослужащие и ветераны в военной форме встали в голове колонны демонстрантов, чтобы защитить их в возможных столкновениях с полицией.

Министерство обороны Армении заявило, что действия военных «рассматриваются не только как нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части <…>, но и как грубое нарушение принципа невмешательства вооруженных сил в политические процессы».

Сейчас Ереван. Солдаты идут впереди колоны протестующих. Смотрите на это. Смотрите! pic.twitter.com/obP2cHYuSw — Станислав Пугачев (@stasbutovo) April 23, 2018