«Газпром» предложил построить в Усть-Луге газоперерабатывающий завод за 20 миллиардов долларов

«Газпром» начал проработку строительства рядом с Усть-Лугой в Ленинградской области газоперерабатывающего завода. По информации «Ведомостей», новый комплекс оценивается в 20 миллиардов долларов и сможет перерабатывать до 45 миллиардов кубометров газа в год.

Новое предприятие должно будет очищать метан для сжижения на заводе «Балтийский СПГ», который также хотят построить в порту Усть-Луги для закачки на танкеры. Для этого потребуется только треть мощностей переработки, остальной газ планируют поставлять по газопроводу «Северный поток — 2» в Европу.

Партнером «Газпрома» по строительству станет «Русгаздобыча», которая ранее принадлежала миллиардеру Аркадию Ротенбергу. В «Газпроме» подтвердили только проработку проекта газоперерабатывающего завода.