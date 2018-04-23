«Газпром» предложил построить в Усть-Луге газоперерабатывающий завод за 20 миллиардов долларов

Ведомости
09:28, 23 апреля 2018
Требует подтверждения

«Газпром» начал проработку строительства рядом с Усть-Лугой в Ленинградской области газоперерабатывающего завода. По информации «Ведомостей», новый комплекс оценивается в 20 миллиардов долларов и сможет перерабатывать до 45 миллиардов кубометров газа в год.

Новое предприятие должно будет очищать метан для сжижения на заводе «Балтийский СПГ», который также хотят построить в порту Усть-Луги для закачки на танкеры. Для этого потребуется только треть мощностей переработки, остальной газ планируют поставлять по газопроводу «Северный поток — 2» в Европу.

Партнером «Газпрома» по строительству станет «Русгаздобыча», которая ранее принадлежала миллиардеру Аркадию Ротенбергу. В «Газпроме» подтвердили только проработку проекта газоперерабатывающего завода.

В случае успешной реализации новый проект «Газпрома» станет вторым по затратам после «Силы Сибири», который в 2014 году оценивали в 55 миллиардов долларов.
«Северный поток — 2» должны начать строить в 2018 году. Из европейских стран только Дания заявила о возможной блокировке проекта, которая может привести к изменению маршрута. Общая проектируемая мощность нового газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Он пройдет от России через Балтийское море до Германии.
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