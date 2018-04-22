Армянская полиция задержала почти 200 человек при разгоне акции протеста

В Ереване во время разгона акции протеста были доставлены в полицию 192 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении. Ранее сообщалось о 100 задержанных.

Полиция пригрозила демонстрантам применить силу в случае продолжения митингов.

Семь человек были доставлены в больницу в результате разгона демонстрации в одном из районов Еревана, сообщил Минздрав Армении.