Армянская полиция задержала почти 200 человек при разгоне акции протеста
В Ереване во время разгона акции протеста были доставлены в полицию 192 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении. Ранее сообщалось о 100 задержанных.
Полиция пригрозила демонстрантам применить силу в случае продолжения митингов.
Семь человек были доставлены в больницу в результате разгона демонстрации в одном из районов Еревана, сообщил Минздрав Армении.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян утром 22 апреля провел неудачные переговоры с лидером протестов, главой оппозиционного движения «Елк» Николом Пашиняном. Саргсян покинул встречу после того, как Пашинян заявил, что готов обсуждать только его отставку.
Вскоре после этого полиция начала разгонять акции протеста в Ереване, применяя против участников митингов светошумовые гранаты. Никол Пашинян и еще двое лидеров оппозиции были задержаны, их обвинили в организации и проведении незаконных массовых акций.
В Армении с 13 апреля продолжаются акции против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, который на протяжении последних 10 лет занимал пост президента страны.